Франция готовится к введению ограничений на использование воды из-за засухи
Франция готовится к введению ограничений на использование воды в связи с самой сухой зимой за всю историю наблюдений. Министр экологического перехода Кристоф Бешю призывает регионы "предвидеть" и "принять меры" для экономии воды.
Об этом пишет Bloomberg.
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Засуха во Франции
Эти меры могут включать в себя издание ограничительных приказов для отдельных лиц и фермеров. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что использование воды теперь должно быть ограничено, и называет этот вызов эквивалентом вызова справиться с изменением климата.
Тем временем Кристоф Бешю отмечает, что в долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, что является отставанием от других стран, таких как Италия и Испания.
Уровень воды во Франции уже был низким после прошлогодней засухи, и ситуация ухудшилась в этом году из-за меньшего количества осадков, особенно в феврале. Этот месяц, по прогнозам, должен стать самым засушливым за всю историю наблюдений начиная с 1959 года, и Франция на два месяца отстает от пополнения запасов подземных вод.
Бешю обращается к гражданам, промышленникам, службам, местным сообществам и фермерам, чтобы они обратили внимание на воду, которая становится дефицитным ресурсом.
Напомним, что Венеция в последние дни столкнулась с серьезными проблемами из-за сильных отливов, которые поднялись до уровня 150 каналов города, приводя к остановке водных такси, гондол и катеров скорой помощи. Эксперты по погоде говорят, что низкий уровень воды не вызван прямым следствием засухи, но отсутствие дождя ухудшило ситуацию с отливами и приливами.