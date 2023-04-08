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Франція остаточно ліквідувала російський пропагандистський канал RT France

8 квітня 2023 23:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
RT France офіційно визнаний банкрутом. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France. Суд визнав його банкрутом. 

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко

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Ткаченко нагадав, що попри санкції, заборону мовлення та, як наслідок, банкрутство, RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в Парижі, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

"Тепер французький господарський суд поставив крапку в існуванні важливого інструменту пропагандистської машини Кремля офіційно визнавши RT France банкрутом", — зазначив міністр. 

Він наголосив, що це важливий крок на шляху захисту інформаційного простору світу від агресії рф та від брехні, яку систематично поширює Кремль.

Нагадаємо, у січні у Франції заблокували рахунки телеканалу. Це сталося на основі дев'ятого пакета санкцій Євросоюзу проти росії за війну проти України.

Згодом відділ російського пропагандистського каналу RT у Франції (RT France) оголосив про припинення діяльності. Причиною стало замороження рахунків пропагандистського телеканалу за розпорядженням влади Франції. 

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