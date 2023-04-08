Франція остаточно ліквідувала російський пропагандистський канал RT France
У Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France. Суд визнав його банкрутом.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Що вирішив суд
Ткаченко нагадав, що попри санкції, заборону мовлення та, як наслідок, банкрутство, RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в Парижі, який транслювався в африканських франкомовних країнах.
"Тепер французький господарський суд поставив крапку в існуванні важливого інструменту пропагандистської машини Кремля офіційно визнавши RT France банкрутом", — зазначив міністр.
Він наголосив, що це важливий крок на шляху захисту інформаційного простору світу від агресії рф та від брехні, яку систематично поширює Кремль.
Нагадаємо, у січні у Франції заблокували рахунки телеканалу. Це сталося на основі дев'ятого пакета санкцій Євросоюзу проти росії за війну проти України.
Згодом відділ російського пропагандистського каналу RT у Франції (RT France) оголосив про припинення діяльності. Причиною стало замороження рахунків пропагандистського телеканалу за розпорядженням влади Франції.