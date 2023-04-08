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Франция окончательно ликвидировала российский пропагандистский канал RT France

8 апреля 2023 23:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
RT France официально признан банкротом. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France. Суд признал его банкротом.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .

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Ткаченко напомнил, что, несмотря на санкции, запрет вещания и, как следствие, банкротство, RT France продолжал производить контент из своего бюро в Париже, который транслировался в африканских франкоязычных странах.

"Теперь французский хозяйственный суд поставил точку в существовании важного инструмента пропагандистской машины Кремля, официально признав RT France банкротом", — отметил министр.

Он подчеркнул, что это важный шаг на пути защиты информационного пространства мира от агрессии россии и от лжи, которую систематически распространяет Кремль.

Напомним, в январе во Франции заблокировали счета телеканала. Это произошло на основе девятого пакета санкций Евросоюза против россии за войну против Украины.

Впоследствии отдел российского пропагандистского канала RT во Франции (RT France) объявил о прекращении деятельности. Причиной стало замораживание счетов пропагандистского телеканала по распоряжению властей Франции.

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