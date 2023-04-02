"Це все мультики": пропагандист Кисельов відбрехався перед школярами про "палаци путіна"

Дмитро Кисельов

Телеведучий російського пропагандистського каналу "росія сьогодні" Дмитро Кисельов, який з 2014 року перебуває під західними санкціями, приїхав до московської школи №2054. Там він прочитав учням лекцію про "ворогів росії" та виправдовував "палаци путіна".

Кадри виступу пропагандиста, заради якого старшокласників зняли з уроків, були оприлюднені у соцмережах.

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Кисельов розповідав школярам, що світ ненавидить росію.

Також він розповів про підпал своїх автомобілів біля вілли у Криму. Пропагандист, запевняє, що до цього причетні "українські нацики".

Під час промови пропагандиста один із школярів сказав, що путін "обікрав країну" і побудував собі палац. Кисельов моментально кинувся захищати диктатора, заявивши, що фільм-розслідування команди Навального про будинок президента рф у Геленджику — "фальшивка" і "мультики".

"Путін не будував собі замок і не обікрав країну. Я був у цьому приміщенні особисто. Особисто... Путін там жодного разу не був", — запевняє кисельов.

Школярі відреагували на слова кремлівського посіпаки сміхом, однак це його не зупинило. Він продовжив виправдовувати диктатора та запевняти дітей, що розкішний особняк будували як приватний готель. Кімнати нібито були окремими номерами, а кремль взагалі ні до чого.

У своїй промові Кисельов також закликав дітей дивитися телевізор, а не YouTube. Пропагандист заявив, що телеканал "росія-1" робить "найкращі у світі репортажі".

Нагадаємо, нещодавно під час виступу самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, в якому він розповідав про розміщення ядерної зброї, російський пропагандист Сергій Карнаухов занудьгував і зробив фото глибокого декольте глядачки із зали. При цьому глядачі бачили всі дії, які Карнаухов робив зі свого планшета.