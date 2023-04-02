Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow "Это все мультики": пропагандист киселев отоврался перед школьниками о "дворцах путина" arrow

"Это все мультики": пропагандист киселев отоврался перед школьниками о "дворцах путина"

2 апреля 2023 14:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
дмитрий киселев
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Телеведущий российского пропагандистского канала "россия сегодня" Дмитрий Киселев, с 2014 года находящийся под западными санкциями, приехал в московскую школу №2054. Там он прочитал ученикам лекцию о "врагах россии" и оправдывал "дворцы путина".

Кадры выступления пропагандиста, ради которого старшеклассники были сняты с уроков, были обнародованы в соцсетях.

Читайте также:

Пропагандистская обработка детей

Киселев рассказывал школьникам, что мир ненавидит россию.

Также он рассказал о поджоге своих автомобилей возле виллы в Крыму. Пропагандист уверяет, что к этому причастны "украинские нацики".

Во время речи пропагандиста один из школьников сказал, что путин "обворовал страну" и построил себе дворец. Киселев моментально бросился защищать диктатора, заявив, что фильм-расследование команды Навального о доме президента россии в Геленджике — "фальшивка" и "мультики". 

"Путин не строил себе замок и не обокрал страну. Я был в этом помещении лично. Лично... Путин там ни разу не был", — уверяет киселев.

Школьники отреагировали на слова кремлевского миньона смехом, однако это его не остановило. Он продолжил оправдывать диктатора и уверять детей, что роскошный особняк строился, как частный отель. Комнаты якобы были отдельными номерами, а кремль вообще ни при чем.

В своей речи киселев также призвал детей смотреть телевизор, а не YouTube. Пропагандист заявил, что телеканал "россия-1" делает "лучшие в мире репортажи".

Напомним, недавно во время выступления самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала. При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал из своего планшета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB