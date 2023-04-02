"Это все мультики": пропагандист киселев отоврался перед школьниками о "дворцах путина"

дмитрий киселев

Телеведущий российского пропагандистского канала "россия сегодня" Дмитрий Киселев, с 2014 года находящийся под западными санкциями, приехал в московскую школу №2054. Там он прочитал ученикам лекцию о "врагах россии" и оправдывал "дворцы путина".

Кадры выступления пропагандиста, ради которого старшеклассники были сняты с уроков, были обнародованы в соцсетях.

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Киселев рассказывал школьникам, что мир ненавидит россию.

Также он рассказал о поджоге своих автомобилей возле виллы в Крыму. Пропагандист уверяет, что к этому причастны "украинские нацики".

Во время речи пропагандиста один из школьников сказал, что путин "обворовал страну" и построил себе дворец. Киселев моментально бросился защищать диктатора, заявив, что фильм-расследование команды Навального о доме президента россии в Геленджике — "фальшивка" и "мультики".

"Путин не строил себе замок и не обокрал страну. Я был в этом помещении лично. Лично... Путин там ни разу не был", — уверяет киселев.

Школьники отреагировали на слова кремлевского миньона смехом, однако это его не остановило. Он продолжил оправдывать диктатора и уверять детей, что роскошный особняк строился, как частный отель. Комнаты якобы были отдельными номерами, а кремль вообще ни при чем.

В своей речи киселев также призвал детей смотреть телевизор, а не YouTube. Пропагандист заявил, что телеканал "россия-1" делает "лучшие в мире репортажи".

Напомним, недавно во время выступления самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала. При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал из своего планшета.