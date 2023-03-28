Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив про плани країни збільшити постачання 155-мм снарядів до України до 2 тисяч одиниць на місяць, починаючи з кінця березня.

Про це він повідомив в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Боєприпаси для України

Лекорню наголосив, що Париж має намір забезпечити Україну наземним обладнанням, необхідним для контрнаступу.

Крім того, Франція планує надати Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T найближчим часом, що було обіцяно раніше. Уряд Франції також розглядає можливість збільшення фінансування фонду Євросоюзу, спрямованого на допомогу Україні. Варто зазначити, що 200 млн євро, виділені Францією для цієї мети, вже повністю використані.

Загалом дії Франції спрямовані на посилення підтримки України в умовах поточного конфлікту, а також розширення співпраці з Євросоюзом у рамках надання допомоги. Збільшення постачання снарядів та надання системи протиповітряної оборони є ключовими заходами, які допоможуть українським збройним силам у проведенні контрнаступу та зміцненні оборони країни.

Нагадаємо, що Словаччина готова виробляти до 150 тисяч артилерійських снарядів на рік. Але для цього їй потрібна фінансова допомога Європейського Союзу.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що військова промисловість цієї країни готова до збільшення артилерійських снарядів. Йдеться насамперед про найбільш ходові на російсько-українській війні 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.