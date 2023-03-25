Польша будет убеждать союзников в необходимости закупки боеприпасов для Украины за пределами ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их недостаточно.

Об этом Моравецкий сообщил в интервью радиостанции RMF FM.

Закупка боеприпасов

Моравецкий отметил, что в мире есть несколько регионов, таких как Южная Корея и Израиль, где боеприпасов значительно больше. Он надеется, что совместные дискуссии с Еврокомиссией, ключевыми странами, Германией и Францией, помогут в быстром получении необходимых боеприпасов для Украины.

Сейчас Франция против закупки амуниции за пределами Евросоюза, настаивая на том, чтобы выгодные контракты были предоставлены европейским компаниям. Моравецкий планирует убедить Францию, так как боеприпасы нужны срочно, и их необходимо закупать за рубежом, как это делает Польша, приобретая современное вооружение K2, K9 и Abrams.

Однако Моравецкий признал, что также требуется согласие стран-производителей, например, Южной Кореи. Он подчеркнул, что закупка боеприпасов будет производиться только с разрешения продавца и его согласия на экспорт и передачу данных боеприпасов.

Премьер Польши заверил, что страна является надежным партнером и будет действовать согласно заключенным соглашениям.

Напомним, что в Министерстве финансов Польши назвали сумму финансовой помощи, выделенную для Украины во время войны. Речь идет о поддержке в 2022 году.

Также сообщалось, что посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский заявил, что если Украина проиграет в войне с россией, то Польша будет вынуждена вступить в конфликт. Впрочем, позже посольство опровергло слова дипломата.