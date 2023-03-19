Польша опровергает слова своего посла о том, что готова вступить в войну с рф: детали
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский заявил, что если Украина проиграет в войне с Россией, то Польша будет вынуждена вступить в конфликт. Впрочем, позже посольство опровергло слова дипломата.
Об этом Росцишевский заявил в эфире французского телеканала LCI, которое цитирует Rzeczpospolita.
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Польша вступит в войну с рф
"Или Украина защитит себя, или, если нет, то мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры будут в опасности. Поэтому у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал посол.
Опровержение
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины в войне с россией, Польша может быть вынуждена вступить в конфликт. Он отметил, что россия напала на Украину, захватывает территории, убивает людей и похищает детей, что представляет угрозу для ценностей и культуры Европы.
Росцишевский подчеркнул необходимость поддержки Украины со стороны союзников и предупредил о возможности нападения россии на другие центральноевропейские страны, включая Польшу.
Однако, посольство Польши во Франции отметило, что его заявление было интерпретировано некоторыми СМИ вне контекста, в котором оно было сделано.
В посольстве подчеркнули, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя. Росцишевский занимает должность посла Польши в Париже почти год и является известным экономистом и банкиром.
Посольство Польши призвало не искать сенсационных заявлений и рассматривать высказывания дипломата в контексте усилий Польши помочь Украине в войне с рф.
March 19, 2023
Напомним, что Польша планирует построить военную базу на границе с российским полуанклавом, Калининградской областью. База будет готова к использованию уже в конце этого года.