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Польща спростовує слова свого посла про те, що готова вступити у війну з рф: деталі

19 березня 2023 23:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Посол Польщі у Франції Ян Емерик Рощишевський заявив, що якщо Україна програє у війні з росією, то Польща буде змушена розпочати конфлікт. Втім, згодом посольство спростувало слова дипломата.

Про це Росцишевський заявив в ефірі французького телеканалу LCI, який цитує Rzeczpospolita.

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"Або Україна захистить себе, або якщо ні, то ми будемо змушені вступити в цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури будуть у небезпеці. Тому в нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити до конфлікт", — сказав посол.

Спростування

Посол Польщі у Франції Ян Емерик Росцишевський заявив, що у разі поразки України у війні з росією Польща може бути змушена вступити в конфлікт. Він зазначив, що росія напала на Україну, захоплює території, вбиває людей та викрадає дітей, що становить загрозу для цінностей та культури Європи.

Росцішевський наголосив на необхідності підтримки України з боку союзників і попередив про можливість нападу росії на інші центральноєвропейські країни, включаючи Польщу.

Проте, посольство Польщі у Франції зазначило, що його заява була інтерпретована деякими ЗМІ поза контекстом, у якому вона була зроблена.

У посольстві наголосили, що Польща не перебуває у стані війни, але робить все, щоб допомогти Україні захистити себе. Роцишевський обіймає посаду посла Польщі в Парижі майже рік і є відомим економістом та банкіром.

Посольство Польщі закликало не шукати сенсаційних заяв та розглядати висловлювання дипломата у контексті зусиль Польщі допомогти Україні у війні з росії.

Нагадаємо, що Польща планує збудувати військову базу на кордоні з російським напіванклавом, Калінінградською областю. База буде готова до використання вже наприкінці цього року.

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