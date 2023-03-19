Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы

Польские пограничники

В субботу, 18 марта, польские пограничники развернули около ста нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и задержали четырех граждан Украины, которые оказывали помощь в дальнейшей перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Служба охраны границы в Twitter, пишет "Европейская правда".

Нелегальные мигранты

Согласно предоставленным данным, в течение суток 90 нелегальных мигрантов из Азии и Африки пытались проникнуть из Беларуси в Польшу. Одна из крупных групп была остановлена в районе Беловежской пущи.

Среди 31 человека были преимущественно граждане Афганистана, Сирии и Ирака. Кроме того, четырех граждан Украины задержали за перевозку мигрантов, которым удалось незаметно пересечь границу ЕС. Они были задержаны в районах Мельника и Черемхи.

Напомним, что в США полиция остановила сотни мигрантов, которые пытались прорваться в страну из Мексики. Люди требуют найти убежище для лучшей жизни.

Отмечается, что разочарованные из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США, мигранты собрались на границе в мексиканском пограничном городе Сьюдад-Хуарес, но не смогли нарушить контрольно-пропускной пункт, соединяющий две страны.

По словам самих мигрантов, для их отпугивания правоохранители применили перцовый баллончик. Многие мигранты были с детьми.