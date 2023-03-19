Польські прикордонники затримали нелегальних мігрантів: серед них є українці

Польські прикордонники

У суботу, 18 березня, польські прикордонники розгорнули близько ста нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю та затримали чотирьох громадян України, які надавали допомогу у подальшому перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Служба охорони кордону у Twitter, пише "Європейська правда".

Нелегальні мігранти

Згідно з наданими даними, протягом доби 90 нелегальних мігрантів з Азії та Африки намагалися проникнути з Білорусі до Польщі. Одна з великих груп була зупинена біля Біловезької пущі.

Серед 31 особи були переважно громадяни Афганістану, Сирії та Іраку. Крім того, чотирьох громадян України затримали за перевезення мігрантів, яким вдалося непомітно перетнути кордон ЄС. Вони були затримані в районах Мельника та Черемхи.

Нагадаємо, що в США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися в країну з Мексики. Люди вимагають знайти притулок для кращого життя.

Зазначається, що розчаровані через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового застосунку США, мігранти зібралися на кордоні в мексиканському прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, але не змогли порушити контрольно-пропускний пункт, який з'єднує дві країни.

За словами самих мігрантів, для їхнього відлякування правоохоронці застосували перцевий балончик. Багато мігрантів було з дітьми.