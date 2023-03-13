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Сотни мигрантов пытаются прорваться в США из Мексики: какая причина

13 марта 2023 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мигранты, преимущественно из Венесуэлы, пытаются пересечь барьер мексиканской армии, чтобы попасть в США
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США полиция остановила сотни мигрантов, пытающихся прорваться в страну из Мексики. Люди требуют найти убежище для лучшей жизни.

Об этом сообщает REUTERS.

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Отмечается, что разочарованные из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США, мигранты собрались на границе в мексиканском пограничном городе Сьюдад-Хуарес, но не смогли нарушить контрольно-пропускной пункт, соединяющий две страны.

По словам самих мигрантов, для их отпугивания правоохранители применили перечный баллончик. Многие мигранты были с детьми.

После некоторых толканий и столкновений с правоохранителями толпа мигрантов в конце концов отошла.

Пока ни таможенно-пограничная служба США (CBP), ни национальный миграционный орган правительства Мексики официальных заявлений не подали.

Почему бунтуют мигранты

Как отмечает агентство, многим мигрантам надоела процедура предоставления убежища после того, как администрация Байдена сделала для них доступным приложение под названием CBP One, которое имело целью оптимизировать представление заявлений.

Они говорят, что приложение страдает от постоянных сбоев и высокого спроса, что оставляет их во взвешенном состоянии в опасных приграничных регионах.

Напомним, у берегов Италии проходят несколько операций по спасению мигрантов, которые на лодках и других судах пытаются переплыть Средиземное море. Причиной является прогноз погоды, который обещает ухудшение ситуации на море.

Фото: REUTERS

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