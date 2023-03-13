Сотні мігрантів намагаються прорватися до США з Мексики: яка причина
У США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися до країни з Мексики. Люди вимагають знайти прихисток для кращого життя.
Про це повідомляє REUTERS.
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Мігранти на кордоні США
Зазначається, що розчаровані через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового додатка США, мігранти зібралися на кордоні в мексиканському прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, але не змогли порушити контрольно-пропускний пункт, що з’єднує дві країни.
За словами самих мігрантів, для їхнього відлякування правоохоронці застосували перцевий балончик. Багато мігрантів були із дітьми.
Після деяких штовхань і сутичок з правоохоронцями натовп мігрантів зрештою відійшов.
Наразі ні митно-прикордонна служба США (CBP), ні національний міграційний орган уряду Мексики офіційних заяв не надали.
Чому бунтують мігранти
Як зазначає агентство, багатьом мігрантам набридла процедура надання притулку після того, як адміністрація Байдена зробила для них доступним додаток під назвою CBP One, який мав на меті оптимізувати подання заяв.
Вони кажуть, що додаток страждає від постійних збоїв і високого попиту, що залишає їх у підвішеному стані в небезпечних прикордонних регіонах.
Нагадаємо, біля берегів Італії відбуваються кілька операцій із порятунку мігрантів, які на човнах та інших суднах намагаються переплисти Середземне море. Причиною є прогноз погоди, який обіцяє погіршення ситуації на морі.
Фото: REUTERS