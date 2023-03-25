Польща переконуватиме союзників у необхідності закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.

Про це він повідомив в інтерв'ю радіостанції RMF FM.

Закупівля боєприпасів

Моравецький зазначив, що у світі є кілька регіонів, таких як Південна Корея та Ізраїль, де боєприпасів значно більше. Він сподівається, що спільні дискусії з Єврокомісією, ключовими країнами, Німеччиною та Францією допоможуть у швидкому отриманні необхідних боєприпасів для України.

Наразі Франція проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу, наполягаючи на тому, щоб вигідні контракти були надані європейським компаніям. Моравецький планує переконати Францію, оскільки боєприпаси потрібні терміново, і їх необхідно закуповувати за кордоном, як це робить Польща, набуваючи сучасного озброєння K2, K9 та Abrams.

Однак Моравецький визнав, що також потрібна згода країн-виробників, наприклад, Південної Кореї. Він підкреслив, що закупівля боєприпасів здійснюватиметься лише з дозволу продавця та його згоди на експорт та передачу даних боєприпасів.

Прем'єр Польщі запевнив, що країна є надійним партнером і діятиме згідно з укладеними угодами.

Нагадаємо, що у Міністерстві фінансів Польщі назвали суму фінансової допомоги, виділену для України під час війни. Йдеться про підтримку у 2022 році.

Також повідомлялося, що посол Польщі у Франції Ян Емерик Рощишевський заявив, що якщо Україна програє у війні з росією, то Польща буде змушена розпочати конфлікт. Втім, згодом посольство спростувало слова дипломата.