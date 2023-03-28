Франция планирует увеличить поставки боеприпасов Украине, — министр Лекорню
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц, начиная с конца марта.
Об этом он сообщи в интервью французским СМИ.
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Боеприпасы для Украины
Лекорню подчеркнул, что Париж намерен обеспечить Украину наземным оборудованием, необходимым для контрнаступления.
Кроме того, Франция планирует предоставить Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в ближайшее время, что было обещано ранее. Правительство Франции также рассматривает возможность увеличения финансирования фонда Евросоюза, направленного на помощь Украине. Стоит отметить, что 200 млн евро, выделенные Францией для этой цели, уже полностью использованы.
В целом, действия Франции направлены на усиление поддержки Украины в условиях текущего конфликта, а также на расширение сотрудничества с Евросоюзом в рамках предоставления помощи. Увеличение поставок снарядов и предоставление системы противовоздушной обороны являются ключевыми мерами, которые помогут украинским вооруженным силам в проведении контрнаступления и укреплении обороны страны.
Напомним, что Словакия готова производить до 150 тысяч артиллерийских снарядов в год. Но для этого ей необходима финансовая помощь Европейского Союза.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что военная промышленность этой страны готова к увеличению количества артиллерийских снарядов. Речь идет прежде всего о самых ходовых на российско-украинской войне 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.
Также мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их недостаточно.