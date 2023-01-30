Франція та Австралія виготовлятимуть снаряди для України

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню

Франція та Австралія домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Це допоможе Україні у війні проти рф.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Франція та Австралія

"Кілька тисяч 155-мм снарядів буде вироблено спільно", — заявив він.

Тим часом міністр оборони Австралії Річард Марлес назвав угоду між країнами "багатомільйонним проєктом" Австралії та "новою співпрацею між австралійською та французькою оборонною промисловістю".

Варто уточнити, що міністри оборони Франції та Італія під час особистої зустрічі домовилися придбати 700 зенітних ракет на суму 2 млрд євро. Про це повідомляли французькі ЗМІ. Згідно з наданими даними, ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, які готуються передати Україні.

Нагадаємо, що Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC — "легкі колісні танки" — вже на початку лютого.