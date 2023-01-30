Франция и Австралия будут производить снаряды для Украины, — СМИ
Франция и Австралия договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Это поможет Украине в войне против рф.
Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
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Франция и Австралия
"Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно", — заявил он.
Тем временем министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами "многомиллионным проектом" Австралии и "новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью".
Стоит уточнить, что министры обороны Франции и Италия во время личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщали французские СМИ. Согласно предоставленным данным, эти ракет предназначены для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, которые готовятся передать Украине.
Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.