Франція відправила Україні Akeron - що він не знає

Протитанкові ракетні комплекси Akeron

Франція відправила Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, які вважаються аналогом Javelin. Akeron MP, був розроблений MBDA France і надійшов на озброєння Франції у 2017 році. Він призначений для заміни MILAN та FGM-148 Javelin американського виробництва.

Про це заявив віце-президент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, пише Opexnews.

Заява Франції

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми посилаємо, хороше і працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та Akeron добре виконують свої завдання", — йдеться у твіті.

Що відомо про Akeron

Akeron MP, був розроблений MBDA France і надійшов на озброєння Франції у 2017 році. Він призначений для заміни MILAN та FGM-148 Javelin американського виробництва.

Цей ПТРК призначений для пішої піхоти, але може бути встановлений на бойові машини. Дальність цього комплексу — до 5 км.

Нагадаємо, що Україна та Італія планують приступити до нового двостороннього енергетичного партнерства. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC - легкі колісні танки вже на початку лютого.