Франция отправила Украине Akeron - что он нем известно

Противотанковые ракетные комплексы Akeron

Франция отправила Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron, которые считаются аналогом Javelin. Akeron MP, был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, пишет Opexnews.

Заявление Франции

"Сегодня ясно, что вооружение, которое мы посылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и Akeron хорошо выполняют свои задачи", — говорится в твите.

Что известно про Akeron

Akeron MP, был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты, но также может быть установлен на боевые машины. Дальность этого комплекса - до 5 км.

Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — легкие колесные танки — уже в начале февраля.