Франция отправила Украине Akeron - что он нем известно

Франция отправила Украине Akeron: что о нем известно
Франция отправила Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron, которые считаются аналогом Javelin. Akeron MP, был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.
Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, пишет Opexnews.
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Заявление Франции
"Сегодня ясно, что вооружение, которое мы посылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и Akeron хорошо выполняют свои задачи", — говорится в твите.
Что известно про Akeron
Akeron MP, был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.
Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты, но также может быть установлен на боевые машины. Дальность этого комплекса - до 5 км.
Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — легкие колесные танки — уже в начале февраля.