Франція збила пасажирський літак, намагаючись ліквідувати Каддафі, — експрем’єр Італії

Експрем’єр Італії Джуліано Амато. Фото: byoblu

Як відомо, у 1980 році ракета Військово-повітряних сил Франції влучила в італійський пасажирський літак. Це могла бути спроба ліквідувати тодішнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, який мав летіти неподалік у військовому літаку.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Італії Джуліано Амато, пише AP.

Читайте також:

Що відомо про збиття пасажирського літака над Середземним морем

Експрем’єр Італії звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням розповісти про причину катастрофи 27 червня 1980 року, в результаті якої загинула 81 особа на борту італійського літака.

За словами Амато, Італія не має вагомих доказів, що повітряні сили Франції влучили в пасажирський літак, цілячись у військовий, на борту якого мав бути лідер Лівії Муаммара Каддафі.

"Найімовірнішою версією є відповідальність французьких Військово-повітряних сил у співучасті з американцями, які брали участь у війні в небі того вечора 27 червня", — зазначив Амато, хоча Франція, США та НАТО заперечували будь-яку військову активність у небі тієї ночі.

Колишній прем’єр-міністр каже, що Італія попередила Каддафі про замах, тому він не сів на борт лівійського військового літака.

Достеменно причина катастрофи й досі невідома. Серед версій — вибух бомби на борту лайнера під час рейсу з Болоньї до Сицилії. Водночас про влучання ракети свідчать дослідження піднятих з морського дна уламків та радіолокаційні сліди в небі.

В офісі Макрона коментувати ситуацію теж відмовилися.

Натомість нинішня прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала слова Амато "вартими уваги" й попросила його повідомити, чи є в нього конкретні докази на підтримку своїх тверджень, щоб її уряд міг провести подальше розслідування.

Нагадаємо, на півночі Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з фурою: є постраждалі.

Також стало відомо, що в Італії прикордонне містечко накрив селевий потік: є зниклі безвісті.