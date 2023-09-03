Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь ликвидировать Каддафи, — экс-премьер Италии arrow

Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь ликвидировать Каддафи, — экс-премьер Италии

3 сентября 2023 15:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь ликвидировать Каддафи, — экс-премьер Италии
Экспремьер Италии Джулиано Амато. Фото: byoblu
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно, в 1980 году ракета Военно-воздушных сил Франции попала в итальянский пассажирский самолет. Это могла быть попытка ликвидировать тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который должен был лететь неподалеку в военном самолете.

Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато, пишет AP.

Читайте также:

Что известно о сбитии пассажирского самолета над Средиземным морем

Экспремьер Италии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой рассказать о причине катастрофы 27 июня 1980 года, в результате которой погиб 81 человек на борту итальянского самолета.

По словам Амато, Италия не имеет веских доказательств, что воздушные силы Франции попали в пассажирский самолет, целясь в военный, на борту которого должен быть лидер Ливии Муаммара Каддафи.

"Вероятнейшей версией является ответственность французских Военно-воздушных сил в соучастии с американцами, участвовавшими в войне в небе в тот вечер 27 июня", — отметил Амато, хотя Франция, США и НАТО отрицали любую военную активность в небе в ту ночь.

Бывший премьер-министр говорит, что Италия предупредила Каддафи о покушении, поэтому он не сел на борт ливийского военного самолета.

Достоверно причина катастрофы до сих пор неизвестна. Среди версий взрыв бомбы на борту лайнера во время рейса из Болонье в Сицилию. В то же время о попадании ракеты свидетельствуют исследования поднятых с морского дна обломков и следы радиолокаций в небе.

В офисе Макрона комментировать ситуацию тоже отказались.

В то же время нынешняя премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала слова Амато "достойными внимания" и попросила его сообщить, есть ли у него конкретные доказательства в поддержку своих утверждений, чтобы ее правительство могло провести дальнейшее расследование.

Напомним, на севере Италии автобус с украинскими туристами столкнулся с фурой: есть пострадавшие.

Также стало известно, что в Италии пограничный городок накрыл селевой поток: есть пропавшие без вести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз