Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь ликвидировать Каддафи, — экс-премьер Италии

Экспремьер Италии Джулиано Амато. Фото: byoblu

Как известно, в 1980 году ракета Военно-воздушных сил Франции попала в итальянский пассажирский самолет. Это могла быть попытка ликвидировать тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который должен был лететь неподалеку в военном самолете.

Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато, пишет AP.

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Экспремьер Италии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой рассказать о причине катастрофы 27 июня 1980 года, в результате которой погиб 81 человек на борту итальянского самолета.

По словам Амато, Италия не имеет веских доказательств, что воздушные силы Франции попали в пассажирский самолет, целясь в военный, на борту которого должен быть лидер Ливии Муаммара Каддафи.

"Вероятнейшей версией является ответственность французских Военно-воздушных сил в соучастии с американцами, участвовавшими в войне в небе в тот вечер 27 июня", — отметил Амато, хотя Франция, США и НАТО отрицали любую военную активность в небе в ту ночь.

Бывший премьер-министр говорит, что Италия предупредила Каддафи о покушении, поэтому он не сел на борт ливийского военного самолета.

Достоверно причина катастрофы до сих пор неизвестна. Среди версий взрыв бомбы на борту лайнера во время рейса из Болонье в Сицилию. В то же время о попадании ракеты свидетельствуют исследования поднятых с морского дна обломков и следы радиолокаций в небе.

В офисе Макрона комментировать ситуацию тоже отказались.

В то же время нынешняя премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала слова Амато "достойными внимания" и попросила его сообщить, есть ли у него конкретные доказательства в поддержку своих утверждений, чтобы ее правительство могло провести дальнейшее расследование.

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