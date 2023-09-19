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Французька шанувальниця Путіна Марі Ле Пен знову рветься до влади, — ЗМІ

19 вересня 2023 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Французька шанувальниця Путіна Марі Ле Пен знову рветься до влади, — ЗМІ
Марі Ле Пен тисне руку диктатору Путіну. Фото: Діалог
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марі Ле Пен не виключає своєї участі у президентських виборах. Вони відбудуться у Франції в 2027 року.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TF1.

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"Я є природним кандидатом від мого табору", — сказала Ле Пен.

Досі фіналістка президентських виборів 2017 і 2022 років у приватних розмовах використовувала формулювання з подвійним запереченням, називаючи себе "кандидатом, поки не вирішить ним не бути".

За даними останніх опитувань, у першому турі президентських виборів за Ле Пен готові проголосувати від 30 до 33 відсотків французів.

"Подружка" Путіна

Лідерка "Національного об’єднання" раніше неодноразово заявляла про своє захоплення Путіним та підтримку його політики.

У 2014 році її партія отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку. Також Ле Пен заявляла, що поділяє "глобальне бачення Путіна".

Напередодні президентських виборів 2017 року вона їздила до Москви, щоб потиснути руку Путіну.

Марі Ле Пен тисне руку Путіну
Марі Ле Пен тисне руку Путіну. Фото: BBC

Втім, Ле Пен поспішила дистанціюватись від своїх зв’язків з російським режимом і почала змінювати позицію після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Раніше ми повідомляли, російській пропагандистці не дозволили відвідати пресконференцію президента Франції Емманюеля Макрона. Сталося це під час саміту G20.

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