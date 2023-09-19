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Французская поклонница Путина Мари Ле Пен снова рвется к власти, — СМИ

19 сентября 2023 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Французская поклонница Путина Мари Ле Пен снова рвется к власти, — СМИ
Мари Ле Пен пожимает руку диктатору Путину. Фото: Диалог
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен не исключает своего участия в президентских выборах. Они состоятся во Франции в 2027 году.

Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

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"Я являюсь естественным кандидатом от моего лагеря", — сказала Ле Пен.

До сих пор финалистка президентских выборов 2017 и 2022 годов в частных разговорах использовала формулировки с двойным отрицанием, называя себя "кандидатом, пока не решит им не быть".

По данным последних опросов, в первом туре президентских выборов за Ле Пен готовы проголосовать от 30 до 33 процентов французов.

"Подружка" Путина

Лидер "Национального объединения" ранее неоднократно заявляла о своем увлечении Путиным и поддержке его политики.

В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка. Также Ле Пен заявляла, что разделяет "глобальное видение Путина".

В преддверии президентских выборов 2017 года она ездила в Москву, чтобы пожать руку Путину.

Мари Ле Пен жмет руку Путину
Мари Ле Пен жмет руку Путину. Фото: BBC

Тем не менее, Ле Пен поспешила дистанцироваться от своих связей с российским режимом и начала менять позицию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что российской пропагандистке не разрешили посетить пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Произошло это во время саммита G20.

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