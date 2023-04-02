Французька урядовиця знялася для Playboy: яка тема випуску

Марлен Ск'япа

Французька міністерка соціальної економіки та асоціацій Марлен Ск'япа знялася для журналу Playboy. Таким чином вона хоче привернути уваги до проблем про гендерну рівність та боротьбу за права жінок.

Про це пише Sky News.

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Міністерка на обкладинці Playboy

Нещодавно з'явилась інформація про те, що французька міністерка знялася для журналу Playboy, де розповіла про гендерну рівність та боротьбу за права жінок у Франції.

Критика від політиків

Однак таке сміливе рішення Марлен Ск'япи піддалось неабиякій критиці, зокрема, серед політичних опонентів чинного уряду Франції. Вони пригадали, що нещодавно президент Емманюель Макрон давав інтерв’ю дитячому виданню Pif, а міністр праці Олів’є Дюсорт — відомому французькому порталу про ЛГБТ+ Têtu (там він зробив камінг-аут).

Для опонентів Макрона та уряду Борн це стало аргументом стверджувати, що вони ігнорують занепокоєння населення на тлі масових протестів через пенсійну реформу.

Сама Ск’япа відреагувала на критику у свій бік публічно, написавши у Twitter, що боротьба жінок за право контролювати свої тіла відбувається всюди і завжди, а "у Франції жінки вільні незалежно від того наскільки вони ретроградні чи лицемірні".

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Нагадаємо, з 1 січня видання Playboy в Україні припинило своє існування. Таке рішення ухвалив центральний офіс, але причини ніхто не називає.