Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Французька урядовиця знялася для Playboy: яка тема випуску arrow

Французька урядовиця знялася для Playboy: яка тема випуску

2 квітня 2023 23:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Марлен Ск'япа
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Французька міністерка соціальної економіки та асоціацій Марлен Ск'япа знялася для журналу Playboy. Таким чином вона хоче привернути уваги до проблем про гендерну рівність та боротьбу за права жінок.

Про це пише Sky News.

Читайте також:

Міністерка на обкладинці Playboy

Нещодавно з'явилась інформація про те, що французька міністерка знялася для журналу Playboy, де розповіла про гендерну рівність та боротьбу за права жінок у Франції. 

обкладинка Playboy

Критика від політиків

Однак таке сміливе рішення Марлен Ск'япи піддалось неабиякій критиці, зокрема, серед політичних опонентів чинного уряду Франції. Вони пригадали, що нещодавно президент Емманюель Макрон давав інтерв’ю дитячому виданню Pif, а міністр праці Олів’є Дюсорт — відомому французькому порталу про ЛГБТ+ Têtu (там він зробив камінг-аут).

Для опонентів Макрона та уряду Борн це стало аргументом стверджувати, що вони ігнорують занепокоєння населення на тлі масових протестів через пенсійну реформу.

Сама Ск’япа відреагувала на критику у свій бік публічно, написавши у Twitter, що боротьба жінок за право контролювати свої тіла відбувається всюди і завжди, а "у Франції жінки вільні незалежно від того наскільки вони ретроградні чи лицемірні".

Нагадаємо, з 1 січня видання Playboy в Україні припинило своє існування. Таке рішення ухвалив центральний офіс, але причини ніхто не називає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB