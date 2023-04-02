Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Французская чиновница снялась для Playboy: какая тема выпуска arrow

Французская чиновница снялась для Playboy: какая тема выпуска

2 апреля 2023 23:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Марлен Скьяпа
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Французская министр социальной экономики и ассоциаций Марлен Скьяпа снялось для журнала Playboy. Таким образом, она хочет привлечь внимание к проблемам о гендерном равенстве и борьбе за права женщин.

Об этом пишет Sky News.

Читайте также:

Министр на обложке Playboy

Недавно появилась информация о том, что французская министр снялся для журнала Playboy, где рассказал о гендерном равенстве и борьбе за права женщин во Франции.

обложка Playboy

Критика от политиков

Однако такое смелое решение Марлен Скьяпы подверглось большой критике, в частности, среди политических оппонентов действующего правительства Франции. Они вспомнили, что недавно президент Эмманюэль Макрон давал интервью детскому изданию Pif, а министр труда Оливье Дюсорт — известному французскому порталу о ЛГБТ+ Tetu (там он сделал каминг-аут).

Для оппонентов Макрона и правительства Борн это стало аргументом утверждать, что они игнорируют беспокойство населения на фоне массовых протестов из-за пенсионной реформы.

Сама Скьяпа отреагировала на критику в свою сторону публично, написав в Twitter, что борьба женщин за право контролировать свои тела происходит повсюду и всегда, а "во Франции женщины свободны независимо от того, насколько они ретроградны или лицемерны".

Напомним, с 1 января издание Playboy в Украине прекратило свое существование. Такое решение было принято центральным офисом, но причины никто не называет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB