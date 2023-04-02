Французская чиновница снялась для Playboy: какая тема выпуска

Марлен Скьяпа

Французская министр социальной экономики и ассоциаций Марлен Скьяпа снялось для журнала Playboy. Таким образом, она хочет привлечь внимание к проблемам о гендерном равенстве и борьбе за права женщин.

Об этом пишет Sky News.

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Недавно появилась информация о том, что французская министр снялся для журнала Playboy, где рассказал о гендерном равенстве и борьбе за права женщин во Франции.

Критика от политиков

Однако такое смелое решение Марлен Скьяпы подверглось большой критике, в частности, среди политических оппонентов действующего правительства Франции. Они вспомнили, что недавно президент Эмманюэль Макрон давал интервью детскому изданию Pif, а министр труда Оливье Дюсорт — известному французскому порталу о ЛГБТ+ Tetu (там он сделал каминг-аут).

Для оппонентов Макрона и правительства Борн это стало аргументом утверждать, что они игнорируют беспокойство населения на фоне массовых протестов из-за пенсионной реформы.

Сама Скьяпа отреагировала на критику в свою сторону публично, написав в Twitter, что борьба женщин за право контролировать свои тела происходит повсюду и всегда, а "во Франции женщины свободны независимо от того, насколько они ретроградны или лицемерны".

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c'est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N'en déplaise aux retrogrades et aux hypocrites. #Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Напомним, с 1 января издание Playboy в Украине прекратило свое существование. Такое решение было принято центральным офисом, но причины никто не называет.