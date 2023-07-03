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ФСБ і поліція РФ навчилися стежити за користувачами в деяких соцмережах

3 липня 2023 14:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ФСБ і поліція РФ навчилися стежити за користувачами в деяких соцмережах
Застосунки соцмереж у гаджеті. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії ФСБ і поліція отримали можливість відстежувати росіян в зашифрованих месенджерах Telegram, Signal і WhatsAp. Відтак спецслужби можуть дізнатися, хто, з ким, де і коли спілкується у чатах.

Про це повідомляє The New York Times.

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Російські спецслужби відтепер можуть стежити за своїми громадянами у таких соцмережах як Telegram, Signal і WhatsAp. Проте прочитати повідомлення користувачів силовики не можуть.

Силовики можуть визначити учасників листування, встановити час і місце надсилання повідомлень, а також з'ясувати, чи містяться в діалозі прикріплені файли. Раніше таку інформацію могли надати тільки виробники додатків. 

Також вони можуть дізнатися скількома телефонами користується людина, а також скласти мапу, на якій відображатимуться гаджети всіх людей, занесених в контакти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.

Раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".

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