На російських кладовищах знищують прапори "вагнерівців" та РФ

Знищені російські прапори на могилах окупантів. Фото: скриншот з відео

На російських кладовищах почали знищувати прапори ПВК "Вагнер" та РФ. Наразі невідомо, хто це робить.

Відео із кладовища поширилося у Telegram-каналах.

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Кладовища без прапорів "вагнерівців" та РФ

У місті Владивосток позривали прапори ПВК "Вагнера". До цього вони майоріли над могилами російських окупантів на Морському кладовищі.

Після цього прапори "вагнерівців" замінили на стяги Росії. Однак невідомі також їх знищили.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі демонтували вивіску ПВК "Вагнер" із бізнес-центру. Нещодавно у будівлі були обшуки після початку заколоту Євгена Пригожина.

Також ми писали, що ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина призупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії. Поки вирішили припинити діяльність на місяць.

Додамо, після військового перевороту, який вчинив Євген Пригожин, Кремль може формально підпорядкувати приватне російське угруповання ПВК "Вагнер". А саме, перетворити його на державне підприємство.