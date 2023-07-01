У Петербурзі зняли вивіску ПВК "Вагнер" з бізнес-центру
У Санкт-Петербурзі демонтували вивіску ПВК "Вагнер" із бізнес-центру. Нещодавно у будівлі були обшуки після початку заколоту Євгена Пригожина.
Про це повідомляють росЗМІ.
З бізнес-центру зняли вивіску ПВК Пригожина
Будівлю з вивіскою "ПВК Вагнер Центр W" урочисто відкрили в Невському районі Петербурга в листопаді минулого року. Через два місяці на ресурсах "Яндекс.Карти" бізнес-центр називався "Морська столиця".
У січні цього року керуюча компанія повідомила, що будівля завжди мала таку назву, а ПВК "Вагнер" лише один із орендарів. Вона дозволила розмістити вивіски через велику займану площу.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.
Також ми писали, що Буданов заявив, що ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні. При цьому це найефективніший підрозділ РФ, який міг досягти успіху за будь-яку ціну.
Додамо, після військового перевороту, який вчинив Євген Пригожин, Кремль може формально підпорядкувати приватне російське угруповання ПВК "Вагнер". А саме, перетворити його на державне підприємство.