У Петербурзі зняли вивіску ПВК "Вагнер" з бізнес-центру

Бізнес-центр у Петербурзі, в якому орендувала приміщення ПВК. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі демонтували вивіску ПВК "Вагнер" із бізнес-центру. Нещодавно у будівлі були обшуки після початку заколоту Євгена Пригожина.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Будівлю з вивіскою "ПВК Вагнер Центр W" урочисто відкрили в Невському районі Петербурга в листопаді минулого року. Через два місяці на ресурсах "Яндекс.Карти" бізнес-центр називався "Морська столиця".

У січні цього року керуюча компанія повідомила, що будівля завжди мала таку назву, а ПВК "Вагнер" лише один із орендарів. Вона дозволила розмістити вивіски через велику займану площу.

Бізнес-центр, з якого зняли вивіску ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

Також ми писали, що Буданов заявив, що ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні. При цьому це найефективніший підрозділ РФ, який міг досягти успіху за будь-яку ціну.

Додамо, після військового перевороту, який вчинив Євген Пригожин, Кремль може формально підпорядкувати приватне російське угруповання ПВК "Вагнер". А саме, перетворити його на державне підприємство.