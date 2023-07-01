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В Петербурге сняли вывеску ЧВК "Вагнер" с бизнес-центра

1 июля 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Петербурге сняли вывеску ЧВК "Вагнер" с бизнес-центра
Бизнес-центр в Петербурге, в котором арендовала помещение ЧВК. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Санкт-Петербурге демонтировали вывеску ЧВК "Вагнер" из бизнес-центра. Недавно в здании были обыски после начала мятежа Евгения Пригожина.

Об этом сообщают росСМИ.

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Здание с вывеской "ЧВК Вагнер Центр W" торжественно открыли в Невском районе Петербурга в ноябре прошлого года. Через два месяца на ресурсах "Яндекс.Карты" бизнес-центр назывался "Морская столица".

В январе этого года управляющая компания сообщила, что здание всегда имело такое название, а ЧВК "Вагнер" только один из арендаторов. Она позволила разместить вывески из-за большой занимаемой площади.

Сдание без вывески ПВК
Бизнес-центр, с которого сняли вывеску ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
Пост
Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

Также мы писали, что Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет воевать в Украине. При этом это самое эффективное подразделение РФ, которое могло добиться успеха любой ценой.

Добавим, после военного переворота, который совершил Евгений Пригожин, Кремль может формально подчинить частную российскую группировку ЧВК "Вагнер". В частности, превратить его в государственное предприятие.

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