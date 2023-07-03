На российских кладбищах уничтожают флаги "вагнеровцев" и РФ

Уничтоженные российские флаги на могилах оккупантов. Фото: скриншот из видео

На российских кладбищах начали уничтожать флаги ЧВК "Вагнер" и РФ. Пока неизвестно, кто это делает.

Видео с кладбища распространилось в Telegram-каналах.

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Кладбище без флагов "вагнеровцев" и РФ

В городе Владивосток посрывали флаги ЧВК "Вагнера". До этого они развевались над могилами российских оккупантов на Морском кладбище.

После этого флаги "вагнеровцев" заменили на знамена России. Однако неизвестные также их уничтожили.

Напомним, в Санкт-Петербурге демонтировали вывеску ЧВК "Вагнер" из бизнес-центра. Недавно в здании были обыски после начала мятежа Евгения Пригожина.

Также мы писали, что ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России. Пока решили прекратить деятельность на месяц.

Добавим, после военного переворота, который совершил Евгений Пригожин, Кремль может формально подчинить частную российскую группировку ЧВК "Вагнер". В частности, превратить его в государственное предприятие.