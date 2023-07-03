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ФСБ и полиция РФ научились следить за пользователями в некоторых соцсетях

3 июля 2023 14:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ФСБ и полиция РФ научились следить за пользователями в некоторых соцсетях
Приложения соцсетей в гаджете. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России ФСБ и полиция получили возможность отслеживать россиян в зашифрованных мессенджерах Telegram, Signal и WhatsAp. Следовательно, спецслужбы могут узнать, кто, с кем, где и когда общается в чатах.

Об этом сообщает The New York Times.

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Российские спецслужбы теперь могут следить за своими гражданами в таких соцсетях как Telegram, Signal и WhatsAp. Однако прочесть сообщения пользователей силовики не могут.

Силовики могут определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выяснить, находятся ли в диалоге прикрепленные файлы. Ранее такую информацию могли предоставить только изготовители приложений.

Также они могут узнать, скольки телефонами пользуется человек, а также составить карту, на которой будут отображаться гаджеты всех людей, занесенных в контакты.

Напомним, недавно стало известно, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.

Ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временным чрезвычайным мероприятием".

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