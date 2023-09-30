ФСБ отримає нові важелі для стеження за громадянами Росії, — ISW

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Фото: росЗМИ

Державна Дума Російської Федерації готує нові поправки, які суттєво розширять можливості Федеральної служби безпеки Росії. Йдеться перед усім про стеження за громадянами країни та мишканцями окупованих територій України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Держдума хоче розширити можливості ФСБ

"Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, ймовірно, підтримує поправки до законопроекту Держдуми Росії, які розширять інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російських інтернет-, банківських і телекомунікаційних компаній", — повідомили в Інституті вивчення війни.

В Інституті повідомили, що 29 вересня російське видання "Коммерсантъ" розповіло, що законопроект дозволить російським правоохоронним органам віддалено отримувати доступ, редагувати та видаляти інформацію в базах даних російських приватних компаній.

Повідомляється, що Держдума Росії пропонує ці поправки для захисту персональних даних російських суддів, співробітників ФСБ і поліції від витоку особистої інформації. РосЗМІ повідомляють, що Російська асоціація великих даних, яка включає російський інтернет-гігант Яндекс, російські телекомунікаційні компанії та банки, виступила проти поправок і стверджувала, що такий доступ може призвести до нових витоків даних.

Що планує ФСБ

Намагання ФСБ отримати контроль над базами даних великих компаній є частиною спроби посилити стеження за російським населенням і населенням окупованої території України. ФСБ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції.

Потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації Big Data. У серпні Кремль намагався змусити Яндекс надати ФСБ дані міжнародних користувачів.

Раніше ми повідомляли, що під час боїв у Курській області було вбито кількох представників російських спецслужб, прикордонників та військових. Голова ГУР України Кирило Буданов розповів, що партизани продовжуватимуть проводити атаки на прикордонні райони РФ.

Нагадуємо, що російська ФСБ затримала Віктора Трухіна, який був головним лікарем російського диктатора Володимира Путіна, під час спроби втекти у Білорусь. Він нібито знає усі "медичні таємниці влади".