Сотрудники Федеральной службы сохранности РФ. Фото: росСМИ

Государственная Дума русской Федерации готовит новейшие поправки, которые значительно расширят способности Федеральной службы сохранности России. Речь идет прежде всего о слежке за гражданами страны и жителей оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Госдума хочет расширить возможности ФСБ

"Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, вероятно, поддерживает поправки к законопроекту Госдумы России, которые расширят инструменты цифрового авторитаризма для слежения за пользователями российских интернет-, банковских и телекоммуникационных компаний", — сообщили в Институте изучения войны.

В Институте сообщили, что 29 сентября российское издание Коммерсант рассказало, что законопроект позволит российским правоохранительным органам удаленно получать доступ, редактировать и удалять информацию в базах данных российских частных компаний.

Сообщается, что Госдума предлагает эти поправки для защиты персональных данных российских судей, сотрудников ФСБ и полиции от утечки личной информации. РосСМИ сообщают, что Российская ассоциация крупных данных, включающая в себя российский интернет-гигант Яндекс, российские телекоммуникационные компании и банки, выступила против поправок и утверждала, что такой доступ может привести к новым утечкам данных.

Что планирует ФСБ

Попытки ФСБ получить контроль над базами данных крупных компаний являются частью попытки усилить слежку за российским населением и населением оккупированной территории Украины. ФСБ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции.

Потенциальный новый доступ ФСБ в базы данных частных компаний может повлиять на информационную безопасность в других странах, пользующихся услугами Российской ассоциации Big Data. В августе Кремль пытался заставить Яндекс предоставить ФСБ данные международных пользователей.

Ранее мы сообщали, что во время боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что партизаны будут продолжать проводить атаки на приграничные районы РФ.

Напомним, что российская ФСБ задержала Виктора Трухина, который был главным врачом российского диктатора Владимира Путина, при попытке бежать в Беларусь. Он якобы знает все "медицинские тайны власти".