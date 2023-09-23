ФСБ підозрює офіцерів Росгвардії у причетності до бунту Пригожина, — ISW

Бійці Росгвардії. Фото: росЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) розпочала перевірки високопосадовців Росгвардії щодо їх можливої причетності до заколоту ПВК "Вагнер", який відбувся 24 червня. Зокрема розслідуються випадки переховування найманцями снарядів на складах цієї структури.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Росгвардія сприяла найманцям

22 вересня російське інсайдерське джерело заявило, що ФСБ провадить розслідування щодо посадових осіб Росгвардії після того, як Росгвардія дозволила "вагнерівцям" переховувати снаряди і техніку на складах цієї структури відразу після заколоту Пригожина і в період роззброєння ПВК "Вагнер".

"Джерело стверджує, що невстановлений генерал Росгвардії на ім'я "Роман" контролював зберігання чотирьох великих контейнерів військової техніки "Вагнера" біля полігону Росгвардії в районі "Козачий стан" (ймовірно, населений пункт у невстановленому районі Росії)", — говориться у повідомленні.

Росгвардія стає опорою путінського режиму

Аналітики ISW переконані, що Кремль, ймовірно, має на меті консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії після заколоту Вагнера. Міністерство оборони РФ оголосило 27 червня, що буде готуватися до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнер" невизначеним частинам російської армії.

Це сталося у той же день, коли голова Росгвардії Віктор Золотов оголосив, що підлегла йому структура отримає важке озброєння і танки.

Також у липні російський уряд офіційно передав спецпідрозділ "Гром" Федеральної служби з контролю за наркотиками (МВС Росії) в підпорядкування Росгвардії.

Раніше ми повідомляли, що у Білорусі помітили зниження кількості представників терористичної організації ПВК "Вагнер". Їхня кількість зменшилася з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.

Нагадуємо, що міністерство оборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" для того, щоб змусити країни Африки відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". До того ж, Москва хоче прорекламувати підконтрольні Міноборони РФ приватні військові компанії.