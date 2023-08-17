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Росія шантажує країни Африки через співпрацю з "вагнерівцями", — ISW

17 серпня 2023 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія шантажує країни Африки через співпрацю з "вагнерівцями", — ISW
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" для того, щоб змусити країни Африки відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". До того ж Москва хоче прорекламувати підконтрольні Міноборони РФ приватні військові компанії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міноборони Росії погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяких країн Африки, якщо вони продовжать використовувати зв’язки з ПВК "Вагнер".

Аналітики ISW розповіли, що, за даними джерел, Міноборони РФ уже висунуло владі Буркіна-Фасо ультиматум, погрожуючи припинити підтримку Росії.

"Ці твердження є непідтвердженими і в основному походять із джерел, пов’язаних з "Вагнером", але відповідають попереднім оцінкам ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктуризувати "Вагнер" на користь ПВК, контрольованих МО Росії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно висвітлює дії своєї компанії в Африці. При цьому він уникає заяв про війну в Україні.

Також ми писали, що дані британської розвідки свідчать про те, що влада Росії, можливо, припинила фінансову підтримку ПВК "Вагнер". За деякими припущеннями, новим джерелом коштів цієї групи можуть стати органи влади Білорусі.

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