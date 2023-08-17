Россия шантажирует страны Африки из-за сотрудничества с "вагнеровцами", — ISW

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Министерство обороны России может использовать форум "Армия-2023" для того, чтобы заставить страны Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". К тому же Москва хочет прорекламировать подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Сотрудничество Африки с "вагнеровцами"

Минобороны России угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторых стран Африки, если они продолжат использовать связи с ЧВК "Вагнер".

Аналитики ISW рассказали, что, по данным источников, Минобороны РФ уже выдвинуло властям Буркина-Фасо ультиматум, угрожая прекратить поддержку России.

"Эти утверждения являются неподтвержденными и в основном исходят из источников, связанных с "Вагнером", но соответствуют предыдущим оценкам ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктуризировать "Вагнер" в пользу ЧВК, контролируемых МО России", — говорится в отчете.

Напомним, лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своей компании в Африке. При этом он избегает заявлений о войне в Украине.

Также мы писали, что данные британской разведки свидетельствуют о том, что власти России, возможно, прекратили финансовую поддержку ЧВК "Вагнер". По некоторым предположениям, новым источником средств этой группы могут стать органы власти Беларуси.