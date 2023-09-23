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ФСБ подозревает офицеров Росгвардии в причастности к бунту Пригожина, — ISW

23 сентября 2023 07:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ФСБ подозревает офицеров Росгвардии в причастности к бунту Пригожина, — ISW
Бойцы Росгвардии. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала проверки чиновников Росгвардии относительно их возможной причастности к мятежу ЧВК "Вагнер", который состоялся 24 июня. В частности, расследуются случаи укрывательства снарядов на складах этой структуры.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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22 сентября российский инсайдерский источник заявил, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии после того, как Росгвардия разрешила "вагнеровцам" прятать снаряды и технику на складах этой струткуры сразу после мятежа Пригожина и в период разоружения ЧВК "Вагнер".

"Источник утверждает, что неустановленный генерал Росгвардии по имени "Роман" контролировал хранение четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнера" возле полигона Росгвардии в районе "Казачий стан" (вероятно, населенный пункт в неустановленном районе России)", — говорится в сообщении.

Росгвардия становится опорой путинского режима

Аналитики ISW убеждены, что Кремль, вероятно, преследует цель консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа Вагнера. Министерство обороны РФ объявило 27 июня, что будет готовиться к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" неопределенным частям российской армии.

Это произошло в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что подчиненная ему структура получит тяжелое вооружение и танки.

Также в июле российское правительство официально передало спецподразделение "Гром" Федеральной службы по контролю за наркотиками (МВД России) в подчинение Росгвардии.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси заметили снижение числа представителей террористической организации ЧВК "Вагнер". Их количество уменьшилось с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч человек.

Напомним, что министерство обороны России может использовать форум "Армия-2023" для того, чтобы заставить страны Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". К тому же, Москва хочет прорекламировать подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.

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