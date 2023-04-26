ФСБ заявила, що зірвала "теракт" у севастопольському госпіталі: у справі затриманий громадянин РФ
Федеральна служба безпеки затримала у Севастополя громадянина Росії. У ФСБ заявили, нібито ця людина готувала терористичний акт у військово-морському госпіталі Севастополя.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
"Теракт" в Криму
Федеральна служба безпеки заявила, що нібито запобігла "теракту" в окупованому Криму.
Терористичний акт буцімто мав відбутися у Севастополі.
Деталі і затримання
ФСБ затримала громадянина Російської Федерації і наголосила, що він нібито готував вибух у військово-морському госпіталі Севастополя.
"Під час обшуку у затриманого вилучили саморобний вибуховий пристрій із уражальними елементами у вигляді цвяхів, а також саморобний вибуховий пристрій запальної дії", — пише російське пропагандистське видання.
ФСБ оприлюднила відео затримання "терориста".
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.
Нагадаємо, раніше російська Федеральна служба безпеки вигадала "диверсію на об’єкті енергетики" у окупованому Криму. У підготовці "диверсії" російські силовики прогнозовано звинуватили Україну.