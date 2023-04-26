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ФСБ заявила, що зірвала "теракт" у севастопольському госпіталі: у справі затриманий громадянин РФ

26 квітня 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ФСБ заявила, що зірвала "теракт" у севастопольському госпіталі: у справі затриманий громадянин РФ
Затримання "севастопольського терориста". Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Федеральна служба безпеки затримала у Севастополя громадянина Росії. У ФСБ заявили, нібито ця людина готувала терористичний акт у військово-морському госпіталі Севастополя.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

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"Теракт" в Криму

Федеральна служба безпеки заявила, що нібито запобігла "теракту" в окупованому Криму.

Терористичний акт буцімто мав відбутися у Севастополі.

Деталі і затримання

ФСБ затримала громадянина Російської Федерації і наголосила, що він нібито готував вибух у військово-морському госпіталі Севастополя.

"Під час обшуку у затриманого вилучили саморобний вибуховий пристрій із уражальними елементами у вигляді цвяхів, а також саморобний вибуховий пристрій запальної дії", — пише російське пропагандистське видання.

ФСБ оприлюднила відео затримання "терориста".

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.

Нагадаємо, раніше російська Федеральна служба безпеки вигадала "диверсію на об’єкті енергетики" у окупованому Криму. У підготовці "диверсії" російські силовики прогнозовано звинуватили Україну.

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