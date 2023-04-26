ФСБ заявила, что сорвала "теракт" в севастопольском госпитале: по делу задержан гражданин РФ
Федеральная служба безопасности задержала у Севастополя гражданина России. В ФСБ заявили, что этот человек готовил террористический акт в военно-морском госпитале Севастополя.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
"Теракт" в Крыму
Федеральная служба безопасности заявила, что якобы предотвратила "теракт" в оккупированном Крыму.
Террористический акт якобы должен состояться в Севастополе.
Детали и задержание
ФСБ задержала гражданина Российской Федерации и подчеркнула, что якобы готовил взрыв в военно-морском госпитале Севастополя.
"При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство воспалительного действия", — пишет российское пропагандистское издание.
ФСБ обнародовала видео задержания "террориста".
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Напомним, ранее российская Федеральная служба безопасности придумала "диверсию на объекте энергетики" в оккупированном Крыму. В подготовке диверсии российские силовики прогнозируемо обвинили Украину.