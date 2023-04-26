ФСБ заявила, что сорвала "теракт" в севастопольском госпитале: по делу задержан гражданин РФ

Задержание "севастопольского террориста". Фото из открытых источников

Федеральная служба безопасности задержала у Севастополя гражданина России. В ФСБ заявили, что этот человек готовил террористический акт в военно-морском госпитале Севастополя.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

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"Теракт" в Крыму

Федеральная служба безопасности заявила, что якобы предотвратила "теракт" в оккупированном Крыму.

Террористический акт якобы должен состояться в Севастополе.

Детали и задержание

ФСБ задержала гражданина Российской Федерации и подчеркнула, что якобы готовил взрыв в военно-морском госпитале Севастополя.

"При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство воспалительного действия", — пишет российское пропагандистское издание.

ФСБ обнародовала видео задержания "террориста".

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Напомним, ранее российская Федеральная служба безопасности придумала "диверсию на объекте энергетики" в оккупированном Крыму. В подготовке диверсии российские силовики прогнозируемо обвинили Украину.