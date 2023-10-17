Футболісти збірних Швеції та Бельгії відмовилися грати після теракту в Брюсселі

Поліція на вулицях Брюсселю. Фото: KENZO TRIBOUILLARD

Гравці збірної Швеції відмовилися продовжувати футбольний матч проти збірної Бельгії вчора, 16 жовтня. Таке рішення спортсмени ухвалили на тлі вбивства двох вболівальників у Брюсселі.

Про це повідомляє Sky News.

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Команди спільно дійшли згоди щодо припинення футбольного матчу. Також через небезпеку вболівальники понад дві години просиділи на стадіоні, доки не з'явився напис на табло, що вони можуть вирушати додому.

Тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що "не можна грати в цій ситуації".

"Ми не можемо грати у футбол у цій ситуації. Ми з Бельгією повністю погоджуємося, що нам не слід грати", — зазначив він.

Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.

Стрілянину було чути близько 19:15 в районі площі Сентелетт, бульвару Іпр і бульвару Ніньєм де Лінь. Після інциденту зловмисник втік з місця події на скутері, наразі його шукають поліцейські.