Футболисты сборных Швеции и Бельгии отказались играть после теракта в Брюсселе
Игроки сборной Швеции отказались продолжать футбольный матч против сборной Бельгии вчера, 16 октября. Такое решение спортсмены приняли на фоне убийства двух болельщиков в Брюсселе.
Об этом сообщает Sky News.
Футболисты отказались играть из-за теракта в Брюсселе
Команды совместно пришли к соглашению о прекращении футбольного матча. Также из-за опасности болельщики более двух часов просидели на стадионе, пока не появилась надпись на табло, что они могут отправляться домой.
Тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что "нельзя играть в этой ситуации".
"Мы не можем играть в футбол в этой ситуации. Мы с Бельгией полностью соглашаемся, что нам не следует играть", — отметил он.
Напомним, что вчера, 16 октября, в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.
Стрельбу было слышно около 19:15 в районе площади Сентелетт, бульвара Ипр и бульвара Ниньем де Линь. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия на скутере, сейчас его ищут полицейские.
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