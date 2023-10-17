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Футболисты сборных Швеции и Бельгии отказались играть после теракта в Брюсселе

17 октября 2023 04:37
обновлено: 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Футболисты сборных Швеции и Бельгии отказались играть после теракта в Брюсселе
Полиция на улицах Брюсселя. Фото: KENZO TRIBOUILLARD
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Игроки сборной Швеции отказались продолжать футбольный матч против сборной Бельгии вчера, 16 октября. Такое решение спортсмены приняли на фоне убийства двух болельщиков в Брюсселе.

Об этом сообщает Sky News.

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Команды совместно пришли к соглашению о прекращении футбольного матча. Также из-за опасности болельщики более двух часов просидели на стадионе, пока не появилась надпись на табло, что они могут отправляться домой.

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что "нельзя играть в этой ситуации".

"Мы не можем играть в футбол в этой ситуации. Мы с Бельгией полностью соглашаемся, что нам не следует играть", — отметил он.

Напомним, что вчера, 16 октября, в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.

Стрельбу было слышно около 19:15 в районе площади Сентелетт, бульвара Ипр и бульвара Ниньем де Линь. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия на скутере, сейчас его ищут полицейские.

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