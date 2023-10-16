У Брюсселі терорист ІДІЛ застрелив двох фанатів перед футбольним матчем

Місце події. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Сьогодні, 16 жовтня, у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Піж час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.

Відповідні кадри з'явилися у соцмережах.

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Перед тим, як чоловік мав вистрелити у людей, він вигукував: "Аллаху Акбар".

Що відомо

За інформацією RTBF, стрілянину було чути біля 19:15 в районі площі Сентелетт, бульвару Іпр і бульвару Ніньєм де Лінь.

Де наразі стрілець

Зазначається, що зловмисник втік з місця події на скутері, наразі його шукають поліцейські. За попердньою інформацією, він вистрілив з автомату Калашникова.

Крім того, мережею поширилося звернення терориста.

Він заявив, що його ім'я — Слайєм Слума, він входить до ІДІЛ. Таким вчинком він вирішив "помститися за мусульман, убитих Ізраїлем за підтримки Європи".

Терористична загроза в країні

Керівництво Бельгії через таку подію вирішило підвищити рівень терористичної загрози до максимального. Своєю чергою футбольний матч було перервано.

Нагадаємо, раніше у Франції молодий чоловік зарізав шкільного вчителя. Крім цього, нападник поранив ще двох людей.