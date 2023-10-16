В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух фанатов перед футбольным матчем

Место происшествия. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Сегодня, 16 октября, в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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Что известно

По информации RTBF, стрельбу было слышно около 19:15 в районе площади Сентелетт, бульвара Ипр и бульвара Ниньем де Линь.

Где сейчас стрелок

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия на скутере, сейчас его ищут полицейские. По предварительной информации, он выстрелил из автомата Калашникова.

Кроме того, сетью распространилось обращение террориста.

Он заявил, что его имя — Слайем Слума, он входит в ИГИЛ. Таким поступком он решил "отомстить за мусульман, убитых Израилем при поддержке Европы".

Террористическая угроза в стране

Руководство Бельгии из-за такого события решило повысить уровень террористической угрозы до максимального. В свою очередь футбольный матч был прерван.

Напомним, ранее во Франции молодой человек зарезал школьного учителя. Кроме этого, нападавший ранил еще двух человек.