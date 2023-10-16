Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО після передачі їй F-16 від США, — ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Туреччина готова ратифікувати членство Швеції до НАТО після передачі їй винищувачів F-16 від Сполучених Штатів Америки. Наразі Анкара хоче рухатися в тандемі з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

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За словами джерел, Державний департамент звернеться до Конгресу за схваленням продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 млрд доларів та десятків модернізаційних компонентів.

"З огляду на відсутність довіри у питанні F-16 та Швеції, Туреччина не поспішає ратифікувати заявку НАТО і шукає знак, що водночас Сполучені Штати також роблять кроки", — сказав посадовець з керівної партії президента Туреччини Ердогана "ПСР".

Джерело ЗМІ каже, що пропозицію, за якою одна сторона робить кроки до ратифікації членства Швеції в НАТО, а інша — до схвалення продажу F-16, наразі відклали.

Reuters пише, що посадовці Туреччини та іноземні дипломати кажуть, що президент Ердоган не поспішає з ратифікацією після вибуху в Анкарі в день відкриття парламенту та після збиття Штатами турецького дрона на півночі Сирії. Відповідальність за вибух взяла курдська партія PKK. Після цього Анкара збільшила удари в Іраку по Сирії по курдських бойовиках.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні домовленостей і натякнув на те, що Анкара може продовжити блокувати вступ країни в НАТО. Однак, ще на Вільнюському саміті у липні турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку восени.

Також ми писали, що терористичне угрупування "ІДІЛ" оголосило про загибель свого лідера у Сирії. Раніше по Сирії завдавав ударів Ізраїль у відповідь на ракетний обстріл. Натомість Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку, знищивши об'єкти курдського угрупування.

Додамо, у Міністерстві оборони США назвали причину збиття турецького безпілотника в Сирії. За їхніми даними, він завдавав авіаударів поблизу операційної зони.