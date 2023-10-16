Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО після передачі їй F-16 від США, — ЗМІ arrow

Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО після передачі їй F-16 від США, — ЗМІ

16 жовтня 2023 14:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО після передачі їй F-16 від США, — ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Туреччина готова ратифікувати членство Швеції до НАТО після передачі їй винищувачів F-16 від Сполучених Штатів Америки. Наразі Анкара хоче рухатися в тандемі з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Читайте також:

Членство Швеції в НАТО

За словами джерел, Державний департамент звернеться до Конгресу за схваленням продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 млрд доларів та десятків модернізаційних компонентів.

"З огляду на відсутність довіри у питанні F-16 та Швеції, Туреччина не поспішає ратифікувати заявку НАТО і шукає знак, що водночас Сполучені Штати також роблять кроки", — сказав посадовець з керівної партії президента Туреччини Ердогана "ПСР".

Джерело ЗМІ каже, що пропозицію, за якою одна сторона робить кроки до ратифікації членства Швеції в НАТО, а інша — до схвалення продажу F-16, наразі відклали.

Reuters пише, що посадовці Туреччини та іноземні дипломати кажуть, що президент Ердоган не поспішає з ратифікацією після вибуху в Анкарі в день відкриття парламенту та після збиття Штатами турецького дрона на півночі Сирії. Відповідальність за вибух взяла курдська партія PKK. Після цього Анкара збільшила удари в Іраку по Сирії по курдських бойовиках.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні домовленостей і натякнув на те, що Анкара може продовжити блокувати вступ країни в НАТО. Однак, ще на Вільнюському саміті у липні турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку восени. 

Також ми писали, що терористичне угрупування "ІДІЛ" оголосило про загибель свого лідера у Сирії. Раніше по Сирії завдавав ударів Ізраїль у відповідь на ракетний обстріл. Натомість Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку, знищивши об'єкти курдського угрупування. 

Додамо, у Міністерстві оборони США назвали причину збиття турецького безпілотника в Сирії. За їхніми даними, він завдавав авіаударів поблизу операційної зони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз