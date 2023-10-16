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Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО после передачи ей F-16 от США, — СМИ

16 октября 2023 14:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО после передачи ей F-16 от США, — СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Турция готова ратифицировать членство Швеции в НАТО после передачи истребителей F-16 от Соединенных Штатов Америки. Сейчас Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.

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По словам источников, Государственный департамент обратится к Конгрессу за одобрением продажи Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных компонентов.

"Учитывая отсутствие доверия в вопросе F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ищет знак, что в то же время Соединенные Штаты также делают шаги", — сказал чиновник из руководящей партии президента Турции Эрдогана "ПСР".

Источник СМИ говорит, что предложение, по которому одна сторона делает шаги к ратификации членства Швеции в НАТО, а другая — к одобрению продажи F-16, пока отложили.

Reuters пишет, что должностные лица Турции и иностранные дипломаты говорят, что президент Эрдоган не спешит с ратификацией после взрыва в Анкаре в день открытия парламента и после сбития Штатами турецкого дрона на севере Сирии. Ответственность за взрыв взяла курдская партия PKK. После этого Анкара увеличила удары в Ираке по Сирии по курдским боевикам.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении договоренностей и намекнул на то, что Анкара может продолжить блокировать вступление страны в НАТО. Однако еще на Вильнюсском саммите в июле турецкий лидер обещал ратифицировать заявку осенью.

Также мы писали, что террористическая группировка "ИГИЛ" объявила о гибели своего лидера в Сирии. Ранее по Сирии наносил удары Израиль в ответ на ракетные обстрелы. Турция нанесла авиаудар по северному Ираку, уничтожив объекты курдской группировки.

Добавим, в Министерстве обороны США назвали причину сбивания турецкого беспилотника в Сирии. По их данным, он наносил авиаудары вблизи операционной зоны.

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