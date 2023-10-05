Пентагон підтвердив збиття турецького безпілотника в Сирії

Спікер Пентагону Патрік Райдер. Фото: freepik

В Міністерстві оборони США назвали причину збиття турецького безпілотника в Сирії. За їхніми даними, він завдавав авіаударів поблизу операційної зони.

Про це повідомив спікер Пентагону Патрік Райдер.

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Туреччина не винна

"Ми вжили цих заходів, виходячи з ситуації на місці. Це був озброєний безпілотник, який завдав ударів", — заявив він, підтвердивши збиття безпілотника в Сирії.

За словами Райдера, турецькі БпЛА завдавали авіаудари в межах встановленої операційної зони. Каже: втрат в американського контингенту немає, як і провини Туреччини в навмисній атаці американської інфраструктури.

Також Райдер додав що США встановили зв'язок з турецьким Міністерством оборони, перш ніж знищити безпілотник. Водночас, після збиття, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, тому підстав для погіршення відносин турецько-американських відносин немає.

"Можу запевнити, що наразі жодних розбіжностей у США та Туреччини немає. З нашими турецькими друзями-партнерами ми продовжуватимемо фокусуватися на місії з повного знищення ІДІЛ у Сирії", — запевнив він.

Нагадаємо, що раніше терористичне угрупування "ІДІЛ" оголосило про загибель свого лідера у Сирії. Раніше по Сирії завдавав ударів Ізраїль у відповідь на ракетний обстріл. Натомість Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку, знищивши об'єкти курдського угрупування.