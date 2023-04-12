Іран використав наслідки жахливого землетрусу, щоб доставляти Сирії зброю, — Reuters

Наслідки землетрусу у Сирії, який стався 6 лютого. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Іран використовував рейси для надання допомоги жертвам руйнівного землетрусу, який стався на початку лютого, щоб доставити зброю та військову техніку до свого стратегічного союзника Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дев’ять сирійських, іранських, ізраїльських і західних джерел.

Читайте також:

Як доставлялася зброя

Після землетрусу 6 лютого на півночі Сирії та Туреччини сотні рейсів з Ірану почали приземлятися в сирійських аеропортах Алеппо, Дамаска та Латакії, доставляючи вантажі. Це тривало протягом семи тижнів.

За даними джерел агентства, поставки включали сучасне обладнання зв’язку та радіолокаційні батареї та запасні частини, необхідні для запланованої модернізації наданої Іраном системи протиповітряної оборони Сирії під час громадянської війни.

Водночас місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заперечує, що Іран використовував гуманітарні літаки після землетрусів для переміщення військового обладнання до Сирії, щоб розширити свою мережу там і допомогти Асаду, а уряд Сирії не відповів на запит про коментар.

Реакція Ізраїлю

Джерела повідомили Reuters, що Ізраїль швидко дізнався про потік зброї до Сирії та розгорнув агресивну кампанію протидії цьому.

Бригадний генерал Йоссі Купервассер розповів, що Ізраїль завдавав авіаударів по вантажах з вантажами із Ірану, покладалися на дуже конкретні дані розвідки.

"Під виглядом поставок допомоги Сирії проти землетрусу Ізраїль бачив значні переміщення військового обладнання з Ірану, яке перевозилося в основному частинами", — розповів представник ізраїльського оборонного відомства, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, допомога в основному була доставлена в аеропорт Алеппо на півночі Сирії.

"Удари Ізраїлю також були спрямовані по місцю зустрічі командувачів іранських військових для поставки електронних чіпів для модернізації систем озброєнь", — сказав сирійський військовий перебіжчик полковник Абдулджаббар Акаїді, який підтримує контакти з армією. Де проходила зустріч, Акаїді не повідомив.

Злітно-посадкова смуга Алеппо була вражена Ізраїлем лише через кілька годин після того, як два іранські вантажні літаки приземлилися з вантажами зброї під приводом надання допомоги, повідомляють джерела агентства.

Як зазначається у публікації, у разі гуманітарної катастрофи літакам допомоги ООН дозволено вимагати права на посадку в місцевих органів влади, а гуманітарні вантажі звільняються від санкцій.

Також повідомляється, що сирійська влада надала право на посадку прямим рейсам з росії та Ірану.

Додамо, за даними ООН, у Сирії загинуло приблизно 6 тисяч людей внаслідок землетрусу 6 лютого.

Нагадаємо, раніше у МЗС Німеччини заявили, що режими в Дамаску та Москві намагаються використати у власних політичних цілях страждання людей, які постраждали від руйнівного землетрусу. Після трагедії росія та Сирія почали порушувати питання зняття санкцій з сирійського режиму.