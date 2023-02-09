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Росія і Сирія хочуть отримати політичну вигоду від трагедії землетрусу: різка заява МЗС Німеччини

9 лютого 2023 09:15
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Землетрус у Туреччині та Сирії: в МЗС Німеччини різко відреагували на заяви Дамаска
Внаслідок землетрусу у Сирії й Туреччині є масштабні руйнування
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Режими в Дамаску та москві намагаються використати у власних політичних цілях страждання людей, потерпілих від руйнівного землетрусу. Після трагедії росія та Сирія почали порушувати питання зняття санкцій з сирійського режиму. 

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ ФРН Андреа Зассе

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Заява МЗС Німеччини

Представниця німецького дипломатичного відомства заявила, що намагання отримати політичну вигоду від трагедії землетрусу є проявом цинізму. 

"Нинішня катастрофічна ситуація політично використовується для поновлення старої дискусії навколо санкцій проти сирійського режиму. Це, з нашої точки зору, особливо цинічно в такій ситуації, адже йдеться про наратив, який особливо активно використовується саме російською стороною і сирійським режимом Асада", — заявила Зассе.

Речниця МЗС Німеччини наголосила, що позиція Берліна залишається незмінна: санкції ЄС спрямовані саме проти режиму та тих, хто його підтримує, отримає вигоду від військової економіки, та тих, хто чинить воєнні злочини. При запровадженні санкцій завжди зважується, аби вони якнайменше шкодили цивільному населенню, тож стосуються виключно певних товарів, а медикаменти, харчові продукти, будівельна техніка, необхідна для розчищення завалів, під обмеження не підпадають.

Зассе додала, що ООН і ЄС постійно намагаються добитися збільшення кількості транскордонних переходів на півночі Сирії, аби уможливити доставку гуманітарних вантажів. Але наразі відкритий лише один такий перехід, що надзвичайно ускладнює доставку необхідної допомоги постраждалим.

Допомога Німеччини після землетрусу

Речниця також поінформувала, що Німеччина активізувала 26 млн євро гуманітарної допомоги для Сирії. При цьому вона частково передається і на контрольовані Дамаском території, але європейці працюють там з партнерами, які не належать до режиму.

"Контакти з режимом зведені до абсолютного необхідного мінімуму. Ми не будемо співпрацювати із сирійським режимом. Він і його спільники щодня чинять там тяжкі воєнні злочини", — підкреслила Зассе.

Раніше МЗС Сирії заявило, нібито західні економічні санкції ускладнюють ліквідацію наслідків землетрусу. З подібними заявами виступила також низка країн, які мають з добрі відносини з режимом Асада.

Що відомо про землетрус в Туреччині та Сирії

6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

За останніми даними, у Туреччині зафіксовано 12 391 смерть від землетрусу та його наслідків. У сусідній Сирії відомо про 2 992 загиблих від стихії. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу складає на ранок 9 лютого 15 383 особи.

8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Нагадаємо, у Туреччині понад 60 тисяч рятувальників беруть участь у ліквідації наслідків нещодавнього землетрусу. ДСНС України мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни.

Фото: SUHAIB SALEM/Reuters

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