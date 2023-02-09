Землетрясение в Турции и Сирии: в МИД Германии резко отреагировали на заявления Дамаска

В результате землетрясения в Сирии и Турции есть масштабные разрушения

Режимы в Дамаске и Москве пытаются использовать в своих политических целях страдания людей, пострадавших от разрушительного землетрясения. После трагедии россия и Сирия начали поднимать вопросы снятия санкций с сирийского режима.

Об этом заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.

Заявление МИД Германии

Представительница немецкого дипломатического ведомства заявила, что попытка извлечь политическую выгоду от трагедии землетрясения является проявлением цинизма.

"Нынешняя катастрофическая ситуация политически используется для возобновления старой дискуссии вокруг санкций против сирийского режима. Это, с нашей точки зрения, особенно цинично в такой ситуации, ведь речь идет о нарративе, который особенно активно используется именно российской стороной и сирийским режимом Асада", — заявила Зассе.

Представитель МИД Германии подчеркнула, что позиция Берлина остается неизменной: санкции ЕС направлены именно против режима и тех, кто его поддерживает, извлекает выгоду от военной экономики, и тех, кто совершает военные преступления. При введении санкций всегда решается, чтобы они как можно меньше вредили гражданскому населению, поэтому они касаются исключительно определенных товаров, а медикаменты, пищевые продукты, строительная техника, необходимая для расчистки завалов, под ограничения не подпадают.

Зассе добавила, что ООН и ЕС постоянно пытаются добиться увеличения количества трансграничных переходов на севере Сирии, чтобы предотвратить доставку гуманитарных грузов. Но пока открыт только один такой переход, что чрезвычайно усложняет доставку необходимой помощи пострадавшим.

Помощь Германии после землетрясения

Спикер также проинформировала, что Германия активизировала 26 млн евро гуманитарной помощи для Сирии. При этом она частично передается и на контролируемые Дамаском территории, но европейцы работают там с партнерами, не относящимися к режиму.

"Контакты с режимом сведены к абсолютному необходимому минимуму. Мы не будем сотрудничать с сирийским режимом. Он и его сообщники ежедневно совершают там тяжкие военные преступления", — подчеркнула Зассе.

Ранее МИД Сирии заявил, что западные экономические санкции якобы осложняют ликвидацию последствий землетрясения. С подобными заявлениями выступил также ряд стран, имеющих хорошие отношения с режимом Асада.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По последним данным, в Турции зафиксирована 12 391 смерть от землетрясения и его последствий. В соседней Сирии известно о 2 992 погибших от стихии. Таким образом, общее число погибших в результате землетрясения составляет на утро 9 февраля 15 383 человека.

8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Напомним, в Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, отправившихся на помощь в пострадавшую страну.

Фото: SUHAIB SALEM/Reuters