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Мільйони потерпілих та тисячі загиблих: чи загрожує Україні руйнівний землетрус, як у Туреччині

7 лютого 2023 17:00
оновлено: 18:24
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Землетрус в Туреччині 2023 - скільки загинуло та постраждало, карта
Землетрус 6 лютого вважається одним із найбільш руйнівних, постраждало 13,5 млн осіб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Кількість жертв руйнівного землетрусу, що стався в Туреччині та Сирії в ніч на 6 лютого, вже перевищила 5000 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель у пошуках людей, які вижили. Станом на обід вівторка, 7 лютого, вдалося врятувати 8 тисяч осіб. Ще 20 тисяч отримали поранення.

Землетрус у Туреччині називають найбільшою катастрофою за останні 80 років. Востаннє такі поштовхи відбулися у 1939 році та спричинили загибель більше 30 тисяч людей.

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Мільйони потерпілих та тисячі загиблих 

За даними Головного центру спеціального контролю державного космічного агентства України, загалом за добу понеділка, 6 лютого, Туреччина пережила 8 потужних та руйнівних землетрусів. Їхні джерела розташовуються в районі міста Газіантеп на глибині близько 17 км.

Землетрус в Туреччині
Наслідки землетрусу в Газіантепі. Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Перший і найбільший стався в ніч на 6 лютого, о 03:17 ночі за київським часом, в центральній частині Туреччини. Земні поштовхи вимірювались магнітудою 7,6 за шкалою Ріхтера. За професійсною класифікацією, такий землетрус належить до дуже руйнівних.

Землетрус в Туреччині
Ранок 6 лютого. Діярбакир, Туреччина. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Через 30 хвилин, о 03:28 та о 03.36, поштовхи з магнітудою у 6,7 та 5,6 повторилися знову.

Загалом в наступні години територію Туреччини сколихнуло ще 5 разів. Поштовхи були настільки сильні, що їх відчули на значних відстанях від епіцентру: у Єгипті, Сирії, Лівані та Іраку.

Землетрус в Туреччині
Місця землетрусів. Графіка: EMSC / Twitter

За словами міністра довкілля, урбанізації та кліматичних змін Туреччини Мурат Курум, землетрус прямо вплинув на 16% турецького населення у 10 провінціях. Це 13,5 млн людей (в Туреччині проживає 85 млн населення. — Ред.). Будівлі, які були пошкоджені першим землетрусом, після наступних поштовхів опинилися в під загрозою знесення.
Про готовність до допомоги заявили 70 країн, зокрема й Україна. Представники 14 із них уже в зоні лиха.

"Турецький землетрус міг відчуватися навіть в Україні. Зокрема, в Криму та південних областях, однак він не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури країни. Загалом це один із найпотужніших землетрусів, який стався у Туреччині, за останні 80 років спостережень", — розповіли в Головному центрі спеціального контролю.

Чому такий сильний землетрус стався саме в Туреччині

Південний схід Туреччини розташований в активній сейсмічній зоні, оскільки розташовється на перетині трьох тектонічних плит: Анатолійської, Аравійської та Африканської. Про це пише Дженні Дженкінс з Департаменту наук про Землю Даремського університету.

За її словами, рух тектонічних плит створює тиск на зони розломів на їхніх кордонах. Саме раптовий викид цього тиску викликає землетруси та коливання землі.

"Хоча в цій області щороку відбувається багато землетрусів, спричинених постійним рухом тектонічних плит, сьогоднішній землетрус є особливо сильним і руйнівним, оскільки вивільнилося дуже багато енергії. Наприклад, землетруси магнітудою 7,8 вивільняють приблизно у 6 000 разів більше енергії, ніж більш помірні магнітудою 5, які зазвичай трапляються в цьому регіоні", — уточнила науковиця.

Землетрус в Туреччині
Хатай, Туреччина. REUTERS/Umit Bektas

Також, за її словами, після великих землетрусів зазвичай стається чимало менших за потужністю. Таким чином земна кора пристосовується до змін напруги. Такі підземні поштовхи можуть тривати протягом кількох днів або навіть років після першої руйнації.

Які землетруси загрожують Україні

За словами провідного сейсмолога та директора Інституту геофізики НАНУ Олександра Кендзери, Україну "трусить" постійно. Все тому, що через нашу територію проходить сейсмологічний пояс планети. Він починається від Азорських островів через Середземне море, охоплює Румунію, південні області України і йде на Кавказ, Гіндукуш (гори в Афганістані. — Ред) і повертає на Суматру (один із найбільших островів Індонезії. — Ред).
Пояс утворився багато мільйонів років тому.

Олександр Кендзера
Олександр Кендзера. Фото: nas.gov.ua

Найбільша небезпека для України від землетрусів в сейсмоактивній зоні Вранча — на території Румунії. Це одна з трьох найнебезпечніших світових сейсмоактивних зон, розташована на стику південних Карпат у Румунії та східних — на території України. Максимальна магнітуда землетрусів там досягає 8,3. Осередки розташовані на глибині від 80 до 190 км, через що можуть проявлятися на величезній території — від Греції на півдні до Фінляндії на півночі.

Там можуть ставатися глибокі землетруси, які розповсюджуються по всій території України. Такі поштовхи в востаннє відчувались у 1977, 1986 та 1990 роках.

"Прикарпаття й Закарпаття, а це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, час від часу струшує, тому що вони розташовані в зоні Вранча. Але ці землетруси не є відчутними для людей. Якщо в Румунії сила поштовху досягає 5 балів, то в західній Україні 2-3. Його відчують лише на верхніх поверхах житлових будинків. Теоретично на Закарпатті може бути землетрус у 8 балів, але це можливо раз на тисячу років", — додав сейсмолог Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю.

Востаннє підземні поштовхи в Україні фіксували 3 січня 2023 року о 15:28 за київським часом. Він стався на території Закарпатської області в районі міста Іршава, на глибині 6 км. Магнітуда поштовхів становила 3,8 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією такий землетрус відчувається всередині будівлі, а от під відкритим небом — вже рідше. У приміщенні може бути тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

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